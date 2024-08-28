Павла Дурова освободили в зале суда

Судья прекратил содержание основателя Telegram Павла Дурова под стражей в полиции, которая задержала его для первичного допроса и возможного предъявления обвинения. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
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