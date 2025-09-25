Стоя перед практически пустым залом Генассамблеи ООН, президент Украины Владимир Зеленский произнес пафосную речь о коварной России, несчастной родине и бедной Европе, которая обязана сплотиться перед лицом российской угрозы.

В общем, традиционный для киевского режима набор нарративов, слушать который в очередной раз никто не пожелал. Однако было в речи украинского узурпатора одно место, которое лично меня заставило насторожиться. В какой-то момент Зеленский заговорил о… Молдавии, посетовав на то, что республика стоит на распутье и, если срочно не вмешаться, Запад может потерять ее так же, как уже потерял Грузию. «Европа не может позволить себе потерять Молдову вслед за Грузией. Россия пытается сделать с Молдовой то, что когда-то Иран сделал с Ливаном. Глобальная реакция недостаточна. Мы уже потеряли Грузию в Европе», — заявил бывший комик. Казалось бы, какое дело Зеленскому до Молдавии? Да, разумеется, в ближайшее воскресенье там пройдут парламентские выборы, которые во многом определят вектор развития страны на ближайшие годы. Мало ли где кого выбирают? Украина-то здесь при чем?

Отвечая на этот вопрос, стоит отметить, что Молдавия действительно в какой-то момент стала для Европы второй линией обороны, отойти на которую придется после падения киевского режима. Кроме того, через Молдавию идет значительная часть украинского экспорта, и в этом смысле потерять столь важный хаб было бы довольно критично.

Да, помимо всего прочего, европейцы, в частности французы и британцы, рассматривают не имеющую выхода к морю Молдавию как ворота в Одессу — стратегически важнейший пункт в Северном Причерноморье, контроль над которым может решить исход противостояния Запада и России.

Все это так, но недостаточное, на мой взгляд, основание для громких заявлений с трибуны ООН со стороны главы (какого-никакого) совсем другого государства. В классической дипломатии это означает вмешиваться в чужие дела. Мне кажется, что есть ответ на вопрос, почему Зеленский все это говорил. Осмелюсь предположить, что говорил он не от своего имени, а от лица тех сил в Европе, которые намерены во что бы то ни стало сохранить контроль на Молдавией вне зависимости от исхода выборов. Проще говоря, если победят сторонники нынешнего президента Молдавии Майи Санду, все пойдет своим чередом, если оппозиция, которую в Европе принято считать «пророссийской», то нас, точнее молдаван, будет ждать Майдан или даже самая настоящая война.

Например, с Приднестровьем, покорить которое уже давно намеревается Зеленский силами ВСУ. В пользу этой версии говорят недавние заявления бывшего президента Молдавии и лидера крупнейшего оппозиционного «Патриотического блока» Игоря Додона. «Если PAS останется у власти, соросисты заставят Санду напасть на Приднестровье вместе с Зеленским и открыть там второй фронт — в поддержку Украины и против России». Также есть сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки России, в котором описаны планы Европы по прямой оккупации Молдавии.

«Брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой — вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский «десант» в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу», — отметили в пресс-релизе СВР. Получается, что отдельным упоминанием в своей речи Молдавии и необходимости удержать ее под западным контролем Зеленский не только подтвердил правдивость информации российской службы, но и с головой выдал своих западных подельников. Те, в свою очередь, продолжают существовать в парадигме, когда «демократией» может называть себя лишь власть «демократов».