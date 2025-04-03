«Пациент выжил и идет на поправку»: Трамп рассказал о состоянии экономики США

Благодаря пошлинам на импорт американская экономика со временем станет сильнее, чем когда-либо. Об этом написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social .

«Операция завершена! Пациент выжил и идет на поправку», — отметил глава Белого дома.

Примечательно, что весь пост он набрал капслоком.

Тем временем ежемесячный опрос Reuters показал, что рейтинг одобрения Трампа стремительно снижается и упал до 43%. Это самый низкий показатель с момента его вступления в должность на второй срок. В основном беспокойство американцев вызывают как раз его тарифные меры, а также политика по Йемену.

В ответ на пошлины США свои меры уже согласовал Евросоюз и разрабатывает Китай. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала защитить свои интересы и бизнес от американских нападок.