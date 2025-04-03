Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого значения с начала его второго срока

Деятельностью президента США Дональда Трампа довольны только 43% жителей страны. Это стало самым низким показателем с момента его возвращения на пост главы государства, следует из результатов ежемесячного опроса Reuters/Ipsos об одобрении президента и других государственных органов.

«Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа упал до 43%, что является самым низким показателем с момента его возвращения к власти, поскольку американцы недовольны его тарифными мерами и тем, как его администрация обрабатывает информацию о военном ударе в Йемене», — сообщило агентство Reuters.

Опрос проводился в течении последних трех дней. Уровень одобрения работы Трампа снизился на два пункта по сравнению с результатами за прошлый месяц и на четыре пункта от начала его второго президентского срока.

При этом специалисты отметили, что на данный момент рейтинг американского лидера остается выше его показателей за прошлый срок.

Ранее политолог-американист Константин Блохин в беседе с 360.ru заявил, что сейчас Дональд Трамп пытается повысить свой рейтинг за счет угроз в адрес России о введении пошлин.