Патрушев сравнил захват танкера Eagle S в Балтийском море с пиратством

Страны Запада не гнушаются никакими методами, чтобы ограничить деятельность России в Мировом океане. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что иностранные державы проводят информационные диверсии, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность страны, а также идут на провокации, которые нарушают мировые нормы.

«По мнению экспертов, террористическая атака против российского судна Ursa Major в Средиземном море могла быть организована одной из недружественных стран. Захват же на Балтике под надуманным предлогом Eagle S иначе как актом современного пиратства вообще назвать сложно», — заявил Патрушев.

Направлявшийся из Санкт-Петербурга в Египет танкер Eagle S задержали в Финляндии 26 декабря прошлого года в рамках расследования повреждения подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море.

Суд запретил семи членам экипажа танкера покидать территорию Финляндии, а также постановил, что судно останется на стоянке в порту в Сватербека.

В середине января газета The Washington Post с ссылкой на источники сообщила, что разведка стран Европы и США не нашла доказательств причастности России к обрыву кабелей в Балтийском море. Источники пояснили, что все подобные случаи произошли в результате аварий, а не преднамеренных диверсий.