Финляндия закрыла выезд из страны семи морякам танкера Eagle S

Финляндия не выпустила из страны семь моряков танкера Eagle S

Проходящим подозреваемыми по уголовному делу электрического кабеля Estlink 2 семи членам экипажа танкера Eagle S закрыли выезд из Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции .

Само судно остается на стоянке в Сватербеке. Сроков его освобождения в ведомстве не назвали.

Старший детектив из Национального бюро расследований Финляндии Элина Катаямяки заявила, что для подозреваемых запрет на выезд из страны самая мягкая мера пресечения из возможных.

«По мере продолжения расследования собирается дополнительная информация, поэтому не исключено, что число лиц, на которых распространяется запрет на выезд увеличится», — подчеркнула она.

Направлявшийся из Санкт-Петербурга в Египет танкер Eagle S задержали в Финляндии 26 декабря. Следователи считают, что судно своим якорем порвало электрический кабель Estlink 2 в Балтийском море. По мнению криминалистов, следы якоря протянулись на несколько десятков километров по морскому дну. Но сбор доказательств затянулся из-за сложных погодных условий.