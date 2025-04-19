В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня под молитвы Патриарха Феофила III. Трансляцию важного для всех христиан события провел 360.ru.
Схождение огня в Иерусалиме встретили тысячи паломников и представители христианских конфессий, в том числе РПЦ. Ожидание Благодатного огня продлилось шесть минут.
Огонь на самолете «Сергей Королев» Роскосмоса перевезут в Москву и раздадут храмам. Пламя во время транспортировки будет находиться в специальной лампаде отечественного производства. Она позволяет перемещать огонь даже в условиях изменения давления — пламя не погаснет ни в самолете, ни под землей.
Глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин назвал лампаду абсолютно безопасной. Он добавил, что раньше для перевозки Благодатного огня российская делегация использовала разработку NASA.
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