Пассажиры подрались в аэропорту Нюрнберга из-за очереди на регистрацию

В аэропорту Нюрнберга в Германии произошла массовая драка между пассажирами, которые не смогли договориться о порядке очереди к стойкам регистрации. Об этом сообщила газета Bild .

Конфликт вспыхнул вечером 31 июля около 22:30 по местному времени. Стойки регистрации не поделили две группы пассажиров общей численностью около 20 человек.

Во время перепалки 29-летний гражданин Турции ударил 43-летнего соотечественника. После этого к потасовке присоединились другие участники конфликта.

На место прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи. Правоохранители установили личности пассажиров и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Врачи осмотрели участников драки, госпитализация никому не понадобилась.

Представитель управления полиции Средней Франконии сообщила, что 11 участников драки не допустили к посадке на рейсы. Пограничная полиция аэропорта Нюрнберга начала расследование произошедшего.

Ранее самолет авиакомпании Jet2, летевший из Антальи в Манчестер, совершил вынужденную посадку в Брюсселе после потасовки между пассажирами.