Пассажирам круизного лайнера компенсировали срыв отдыха в Турции

Лайнер Astoria Grande предложил пассажирам хорошую компенсацию после срыва захода в порт Амасры в Турции. Об этом 360.ru сообщила одна из туристок.

По ее словам, ситуация связана с ветрами штормами и течением в Босфоре.

«Лайнер предложил хорошую компенсацию за возникшие неудобства. Многие Новый год представляли себе иначе, никто не загадывал шторм и волны, но это Черное море и зима, а команда старается», — сказала она.

Ранее стало известно, что круизный лайнер Astoria Grande из-за сильного шторма не смог причалить в порту Амасры на Черном море. Судно вернется в него позднее на обратном пути в Сочи, посетив также по пути порты Самсун и Трабзон.

В ноябре туристы из России оказались заблокированы у берегов Стамбула на круизном лайнере Astoria Grande. Пассажиры отмечали, что экипажу не выдали разрешение на швартовку.