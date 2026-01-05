Круизный лайнер с россиянами не смог зайти в турецкий порт

РИА «Новости»: лайнер Astoria Grande не смог пришвартоваться в Амаре в шторм

Круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находились в основном россияне, не смог причалить в порту турецкой Амасры на Черном море из-за сильного шторма. Об этом сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

Лайнер отправился в Стамбул из Сочи и вернулся обратно, посетив турецкие порты Трабзон, Самсун и Амасра.

«Выход лайнера из Сочи задержался из-за неблагоприятной погоды в Черном море, маршрут был скорректирован за счет Трабзона. Второго января лайнер подошел к порту Амасры, но из-за шторма не смог пришвартоваться», — сообщил источник.

Лайнер по новому маршруту зайдет в порт Амасры в понедельник на обратном пути из Сочи.

Турецкое метеорологическое управление ранее предупреждало о сильных ветрах до 75 километров в час на всем черноморском побережье Турции с 3 по 5 января.

В ноябре российские туристы оказались заблокированы на круизном лайнере Astoria Grande у берегов Стамбула. Пассажиры рассказали, что им не дали разрешение на швартовку. На борту лайнера около 600 российских туристов, среди которых жители Ленинградской, Московской областей и Краснодарского края. Судно не может войти в порт из-за сложностей с документацией.