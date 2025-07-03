Пассажир с молотком и топориком устроил бойню в поезде в Баварии

Bild: полиция задержала напавшего с молотком на пассажиров поезда в Баварии

Следовавший из Баварии в Австрию поезд остановился на половине пути из-за нападения неизвестного с молотком и топориком на пассажиров. Как сообщила газета Bild со ссылкой на заявление полиции, легкие ранения получили четыре человека.

В официальном заявлении правоохранителей говорится, что для нападения на людей задержанный использовал «опасный предмет».

Источники журналистов заявили, что злоумышленник пронес в вагон молоток и топорик для рубки мяса.

После начала атаки несколько пассажиров нажали на стоп-кран. К остановившемуся между городами Штраубинг и Платтлинг поезду прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи.

По предварительным данным, напавшего в тяжелом состоянии на вертолете доставили в одну из больниц. По словам источников, пассажир перехватил один из инструментов и ударил злоумышленника по голове.

Журналисты отметили, что, судя по сделанным в вагоне фотографиям, на ехавших в поезде напал уроженец Сирии.

После происшествия железнодорожную ветку закрыли. На месте продолжили работать криминалисты. Всего в вагоне находилось около 500 человек, которые направлялись в Вену.

В минувший вторник, 1 июля, вооруженный ножом молодой человек напал на сотрудников в офисе энергоснабжающей компании в баварском городе Мельрихштадт. Погиб один человек, еще двое получили серьезные ранения.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 21-летний гражданин Германии. Криминалисты доставили его в отдел для выяснения причин поведения.