Пашинян заявил о позитивном разговоре с Путиным

Российский лидер Владимир Путин 1 июня позвонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы поздравить с днем рождения. Об этом заявил сам армянский премьер, его процитировал ТАСС .

«Вчера я с президентом России разговаривал, поблагодарил, конечно, за звонок. Он мне позвонил, чтобы поздравить с днем рождения. Мы поговорили о текущих делах, и у нас состоялся позитивный разговор», — сказал политик.

Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Пашинян обсудили результаты прошедшего 29 мая в Астане саммита Высшего Евразийского экономического совета. До этого премьер-министр Армении заявил, что страна останется в ЕАЭС до тех пор, пока не потребуется выбирать между советом и Евросоюзом. Решать будут с помощью референдума.