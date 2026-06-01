Путин и Пашинян по телефону обсудили результаты саммита ЕАЭС в Астане

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили результаты прошедшего 29 мая в Астане саммита Высшего Евразийского экономического совета в ходе телефонных переговоров. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета», — заявили в пресс-службе.

Также Путин во время разговора поздравил Пашиняна с днем рождения. До этого президент направил ему послание с поздравлением.

Ранее Пашинян заявил, что Армения останется в ЕАЭС до момента, когда потребуется выбирать между участием в ЕС и Евразийским экономическим советом. Решать будут путем референдума.

Он отметил, что армянская сторона пока не подавала заявок на вступление в Евросоюз и не приблизилась к статусу кандидата. Поэтому проводить голосование пока нелогично.