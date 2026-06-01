Пашинян заявил, что Армения останется в ЕАЭС по мере возможности

Армения останется в ЕАЭС вплоть до того момента, когда возникнет вынужденная необходимость выбирать между этим союзом и Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время трансляции в соцсетях.

«Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС будет неизбежным. Решение, естественно, должен принять народ Армении путем референдума», — сказал он.

По его словам, пока Армения не подавала официальной заявки на вступление в ЕС и не приблизилась к получению статуса кандидата, проводить референдум было бы нелогично.

Также Пашинян подчеркнул, что Армения серьезно развивает и придает значимость связям с Россией.

«Наши отношения находятся на этапе трансформации, и я оцениваю этот этап как позитивный. В этих новых реалиях мы устанавливаем с Россией новые отношения», — сказал он.

Сегодня утром российский лидер Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения. Он отметил, что отношения между странами традиционно носят дружественный характер.