Пашинян создал свою музыкальную группу «Варчабенд»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о создании собственной музыкальной группы. Об этом он написал в Facebook*.

Группа называется «Варчабенд». Название состоит из первых двух слогов армянского слова «варчапет» (что означает «премьер-министр») и английского слова «band» («группа»).

Первое выступление коллектива пройдет 30 января в Ереване.

Пашинян 19 января 2026 года выложил видео с музыкальной группой. В состав коллектива входили пианист, гитарист, саксофонист и две вокалистки. В тот же день он объявил, что пригласит молодежь на дискотеку.

Однако уже через три дня Пашинян остановил прием заявок на это мероприятие, где он должен был играть на ударных, из-за большого наплыва желающих.

Пашинян получил в подарок ударные инструменты и несколько месяцев учился играть на них, рассказал однопартиец главы правительства, министр экономики Геворг Папоян. Он также отметил, что премьер-министр написал стихотворение об Армении, а потом решил превратить его в песню.

Ранее Пашинян в соцсети разместил видео с виниловой пластинкой от компании «Мелодия». На записи он продемонстрировал, как на патефоне звучит знаменитая песня Jamaica в исполнении Робертино Лорети.

