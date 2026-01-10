Пашинян поделился с подписчиками ретромузыкой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем телеграм-канале ролик, посвященный виниловой пластинке фирмы «Мелодия». Он показал, как на патефоне звучит песня Jamaica в исполнении Робертино Лорети.

«Добрый вечер. Люблю вас всех», — написал Пашинян.

В конце ролика он также сложил пальцы в знак сердца.

Видео с ретромузыкой политик публикует не впервые. До этого он делился с подписчиками звучанием пластинок групп Pink Floyd и «Земляне».

Ранее министр экономики республики Геворг Папоян рассказал, что премьеру подарили барабаны и он несколько месяцев учился на них играть. По его словам, Пашинян написал стихотворение о родной стране, а потом решил превратить ее в песню. В итоге получилась красивая и динамичная композиция, отметил Папоян.

Через некоторое время премьер опубликовал видео со своей игрой на ударных. Он исполнил песню под названием «Реальная Армения — Республика Армения».