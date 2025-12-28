Пашинян месяцами учился играть на барабанах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил в подарок ударные инструменты и несколько месяцев учился играть на них. Об этом рассказал однопартиец главы правительства, министр экономики Геворг Папоян, сообщило РИА «Новости» .

«Я знаю, что премьер-министр получил в подарок барабан, ударный инструмент, и с этого момента он учился. Я полагаю, на это ушло несколько месяцев», — заявил Папоян.

Он написал стихотворение об Армении. Потом решил превратить его в песню. Получилась отличная композиция — динамичная и красивая, отметил Папоян. Песня его впечатляла.

В субботу Пашинян выложил видео, где играет на ударных. Он отметил, что исполняет композицию, написанную к его стихотворению «Реальная Армения — Республика Армения». В тот же день он провел политсобрание правящей партии «Гражданский договор» в ресторане недалеко от Еревана.

Пашинян продвигает идею «реальной Армении». Он противопоставляет ее «исторической Армении». Ранее политик утверждал, что идеология «реальной» Армении заключается в том, что народ больше не стремится к борьбе, выживанию и самопожертвованию, а желает лишь спокойной жизни.

Ранее президент Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели переговоры тет-а-тет в стенах Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Путин отметил, что страны планируют продолжить сотрудничать в энергетической сфере. Также страны обсудили создание новых маршрутов, которые раскроют границы Армении.