Пашинян рассказал, выйдет ли Армения из ОДКБ

Окончательный выход Армении из ОДКБ зависит от обстоятельств. Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян сказал журналистам.

«Выйдем ли мы де-юре и окончательно или нет — это другой разговор. Я не могу сейчас сказать. Следовательно, будем действовать по ситуации», — привело его слова РИА «Новости».

Какие обстоятельства могут заставить власти пойти на этот шаг, Пашинян не уточнил.

Ранее Армения заморозила участие в организации, так как, по словам лидера страны, как минимум два члена ОДКБ помогли Азербайджану перед Карабахской войной.

В июле 2025 года Пашинян говорил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем разморозку членства.

Несмотря на это, Армения не намерена наносить ущерб интересам России. Пашинян заявлял, что ценит хорошие отношения с российской стороной, хоть и будет действовать в интересах Еревана.