Никол Пашинян заявил, что Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит участие

Выход Армении из ОДКБ более вероятный, чем разморозка участия в организации. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции, его процитировало РИА «Новости» .

«Более вероятно, что мы выйдем из ОДКБ, чем разморозим членство», — сказал армянский премьер.

Еще в феврале прошлого года Пашинян заявил, что страна заморозила участие в ОДКБ, потому что как минимум два члена организации помогли Азербайджану перед Карабахской войной.

В марте Ереван прекратил финансирование организации. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов подтвердил, что контакты с Арменией сохранили, но в ограниченном формате.

Ранее Пашинян заявил, что Армения хочет присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества. Правительство страны уже обратилось в ШОС. Государство также начало обсуждать сотрудничество с Евросоюзом по вопросам обороны и безопасности.