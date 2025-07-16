Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит участие
Никол Пашинян заявил, что Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит участие
Выход Армении из ОДКБ более вероятный, чем разморозка участия в организации. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции, его процитировало РИА «Новости».
«Более вероятно, что мы выйдем из ОДКБ, чем разморозим членство», — сказал армянский премьер.
Еще в феврале прошлого года Пашинян заявил, что страна заморозила участие в ОДКБ, потому что как минимум два члена организации помогли Азербайджану перед Карабахской войной.
В марте Ереван прекратил финансирование организации. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов подтвердил, что контакты с Арменией сохранили, но в ограниченном формате.
Ранее Пашинян заявил, что Армения хочет присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества. Правительство страны уже обратилось в ШОС. Государство также начало обсуждать сотрудничество с Евросоюзом по вопросам обороны и безопасности.