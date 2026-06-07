Пашинян сделал неожиданное заявление о статусе Армении в ЕС

Пашинян: Армения объективно пока не готова к статусу страны — члена ЕС

В настоящее время Армения не готова к получению статуса страны — члена Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян после голосования на парламентских выборах, его слова привело издание News.am .

«Мы объективно знаем, что не готовы к статусу, должны провести реформы. Спокойно продолжим путь реформ», — сказал политик.

Пашинян добавил, что всенародный референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС пройдет тогда, когда появится предмет обсуждения.

«Им должно стать минимум обращение Армении для вступления в Евросоюз либо наличие у страны статуса страны — члена ЕС. Ни одного из этих условий на данный момент нет», — заключил он.

Президент России Владимир Путин отмечал, что за Пашиняном стоят прозападные политические силы, поэтому желание Армении вступить в Евросоюз никого не удивило. Он призвал республику провести референдум как можно скорее.