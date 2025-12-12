Пашинян прокатился на велосипеде по декабрьской Москве

Премьер Армении Никол Пашинян устроил себе велопрогулку по Москве. Кадры он опубликовал в своем Telegram-канале .

Прокатился на велосипеде он накануне вечером. На видео попал Манеж. Происходящее Пашинян комментирует за кадром на армянском языке.

Накануне армянский премьер опубликовал видеообращение из Москвы, на фон которого подложил песню «Белые розы» группы «Ласковый май». В конце он сложил из пальцев сердечко. С какой целью он приехал в российскую столицу, не сообщается.

А в ноябре Пашинян опубликовал пост из рабочего кабинета под трек российского рэпера Macan (Андрея Косолапова), пожелав подписчикам хорошего дня и любви.