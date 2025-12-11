Пашинян записал в Москве видео под «Ласковый май»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян записал в России видеообращение. На фоне ролика звучала песня «Белые розы» группы ласковый май.

Видео появилось в Telegram-канале премьер-министра, в конце записи он сложил из пальцев сердечко.

«У меня хороший и прекрасный день, и я люблю всех», — написал Пашинян.

Перед этим он выложил в канале видео со своим прилетом в Москву. На кадрах видно, как армянский премьер сходит с трапа и пожимает руки российской делегации.

Ранее Пашинян опубликовал в Сети видео с песней российского рэпера Макана (Андрея Косолапова). В кадре премьер слушал в своем кабинете композицию «Вновь поймем, что единственным смыслом была любовь», а затем сложил пальце в жест сердечко.

После прихода на работу он пожелал подписчикам хорошего дня и любви.