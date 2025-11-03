Пашинян начал рабочую неделю с песни Макана о любви

Пашинян опубликовал видео с треком Макана и показал подписчикам жест сердечко

Песню с названием L российского рэпера Макана (Андрея Косолапова) включил премьер-министр Армении Никол Пашинян после прихода на работу в понедельник, 3 ноября. Видео из своего кабинета глава правительства республики опубликовал в Telegram-канале .

В кадре Пашинян с задумчивым видом слушает строки композиции «Вновь поймем, что единственным смыслом была любовь».

В конце видео премьер-министр Армении сложил пальцы в жест сердечко.

«Доброе утро, хорошего дня и любви всем вам», — подписал ролик Пашинян, обращаясь к подписчикам.

Премьер-министр Армении регулярно публикует ролики под песни российских исполнителей в начале рабочего дня, приветствуя подписчиков.

Пользователи обратили на это внимание после того, как политик выложил ролик с песней Земфиры* «Прости меня, моя любовь».

Кадры завирусились в Сети, и подписчики политика предложили ему свои любимые треки

*Признана в России иностранным агентом.