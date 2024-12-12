Пашинян пожаловался, что мерзнет у себя в резиденции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пожаловался на плохое отопление в здании правительственной резиденции в Ереване, где он живет вместе с семьей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Здания правительственной резиденции никогда не бывают теплыми. Газ используется, но здание не отапливается. Мы можем терпеть холод, но в конце концов решаем включить [электрические] отопители, чтобы не замерзнуть. А газ все равно используется. И за это платят из госбюджета», — сказал он.

Пашинян выразил недовольство системой отопления на правительственной даче и подчеркнул, что не может оплачивать эти расходы из личных средств. Также премьер-министр Армении отметил, что технический персонал здания правительства включает свет в помещениях даже в те дни, когда не проводятся мероприятия.

Ранее Пашинян решил сменить образ и впервые после прихода к власти сбрил бороду.

Клинический психолог Станислав Самбурский предположил, что политик сделал это из-за кризиса среднего возраста. В этом случае изменения во внешности вызваны желанием «обновиться».