Пашинян шокировал армян переменами во внешнем виде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил сменить образ и впервые после прихода к власти сбрил бороду. Кадры преображения политик опубликовал в Instagram*.

Сначала Пашинян показался в привычном виде, с бородой, а спустя мгновение показал себя гладко выбритым и подмигнул в объектив.

«Привет, седой», — написал Пашинян под видео.

Политик не сбривал бороду с 2018 года, когда пришел к власти на фоне протестов. Теперь армяне гадают, что именно заставило премьера поменять имидж.

Смена стиля не всегда проходит гладко для публичных людей. Например, принц Уэльский несколько раз хотел отпустить бороду. Когда волосы на его лице стали слишком длинными, его дочь — принцесса Шарлота — не узнала отца и расплакалась.

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