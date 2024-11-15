Психолог Самбурский заявил, что Пашинян мог сбрить усы и бороду из-за кризиса среднего возраста

Премьер-министр Армении Никол Пашинян мог сбрить усы и бороду по нескольким причинам. Об этом Life рассказал клинический психолог Ставислав Самбурский.

По его словам, это может быть связано с кризисом среднего возраста. В этом случае изменения во внешности — это результат желания обновиться.

Кроме того, отметил Самбурский, Пашияном могло двигать желание быть похожим на коллегу из Израиля Биньямина Нетаньяху.

В любом случае резкие перемены в имидже несвойственны политикам, так как внешность становится их визитной карточкой, гарантируя узнавание. Поэтому, подчеркнул психолог, скорее всего, за изменениями кроются попытки взять жизнь под контроль.