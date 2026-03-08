Пашинян поздравил женщин с 8 Марта под песню Пугачевой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил женщин с праздником песнью Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Он показал на видео экран с анимированными сердечками.

В ролике политик сидит спиной к экрану и молча кивает в ритм песни. В конце записи он жестом показал зрителям сердечко.

Позже Пашинян напомнил, что женщины принимают огромное участие в управлении страной. Их присутствие в общественной жизни увеличивается.

Он также обратил внимание, что граждане Армении должны построить такую страну, где иметь как минимум троих детей будет нормой для каждой женщины. Премьер уточнил, что это не будет означать пассивность и изоляцию от общественной и экономической жизни.

«Дорогие женщины, матери, сестры, дочери, поздравляю всех вас с Международным женским днем. Люблю всех вас, горжусь вами и преклоняюсь перед вами», — написал он.

Ранее женщин поздравил с праздником спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пожелал россиянкам здоровья, удачи, добра.