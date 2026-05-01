Пашинян поздравил с 1 Мая песней Гарика Сукачева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил соотечественников с 1 Мая песней Гарика Сукачева «За окошком месяц май». Политик разместил ролик в своем телеграм-канале .

Каждое утро премьер-министр Армении Никол Пашинян под музыку показывает в своих соцсетях сердечко, обращаясь к подписчикам.

Сегодня он выбрал песню Сукачева «За окошком месяц май» в качестве музыкального сопровождения.

«Доброе утро, хорошего дня и люблю всех», — написал Пашинян в качестве аннотации к видео.

Ранее Пашинян дал первый концерт со своей музыкальной группой «Варчабенд» в Ереване. Премьер-министр играет на ударных. В составе коллектива также есть две вокалистки, клавишник, саксофонист и гитарист.

Политик получил ударные инструменты в подарок и учился играть на них несколько месяцев. Кроме того, он написал стихи о своей стране, которые стали основой для песни.