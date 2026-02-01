Пашинян выступил со своей музыкальной группой «Варчабенд»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал первый концерт со своей музыкальной группой «Варчабенд» в Ереване. Кадры с мероприятия появились в соцсетях.

Дебютное выступление коллектива прошло 30 января в одном из ресторанных комплексов армянской столицы. «Мы играем, вы танцуете», — говорилось в приглашении на вечеринку.

Пашинян играл на ударных. В составе группы также есть две вокалистки, клавишник, саксофонист и гитарист.

Ранее стало известно, что ударные инструменты премьер-министр Армении получил в подарок и учился играть на них несколько месяцев. Также он написал стихи о стране, которые легли в основу песни.