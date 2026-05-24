Безвизовый режим между Арменией и Евросоюзом могут ввести в ближайшие два года. Как сообщило агентство «Новости Армения» , об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, посольства стран ЕС не успевают обрабатывать заявки граждан Армении: с 2018 по 2025 год количество выезжающих выросло на 500%.

«Тогда вам останется только не забыть паспорт, чтобы поехать в Ларнаку, а билет, как вы знаете, стоит два евро», — сказал Пашинян.

В Министерстве иностранных дел России назвали попытку заманить Армению на сторону западных стран популистским лозунгом. Замглавы ведомства Михаил Галузин сравнил это с тем, как 12-13 лет назад туда же вовлекали Украину.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уличил Пашиняна в попытке усидеть на двух стульях в выстраивании отношений с Россией и Западом.