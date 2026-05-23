Попытка усидеть между стульями заканчивается болезненным приземлением. К такому трюку прибег премьер-министр Армении Никол Пашинян, затягивающий страну в ЕС и нацеленный на сохранение всех выгод от участия в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

Он пояснил, что «кавказский реформатор» публично признал, что Россия при его поведении сохранит цены на газ на нынешнем уровне — в 177,5 доллара за 1000 кубометров. О том, что биржевые цены в Европе достигли 570 долларов за такой же объем, Пашинян старается не думать.

«Всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны погонит этого дяденьку прямо к его любвеобильному другу Макрону в Париж. Поэтому и приходится развязно крутить своими булками, стараясь понравиться сразу всем на свете. Но так не бывает», — предупредил Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что Пашинян повторит судьбу киевской власти, которая в 2014 году приземлилась с голым задом на «ежа экономических реалий».

Власти Армении пошли на недружественные шаги по отношению к России. С таким заявлением на этой неделе выступил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Он пояснил, что республика приняла закон о вступлении в Евросоюз и уже начала постепенный переход к его реализации. Шойгу отметил, что такими решениями Армения нарушила свои обязательства в Евразийском экономическом союзе.