Медведев предостерег «крутящего булками» Пашиняна от попытки усидеть между стульями
Попытка усидеть между стульями заканчивается болезненным приземлением. К такому трюку прибег премьер-министр Армении Никол Пашинян, затягивающий страну в ЕС и нацеленный на сохранение всех выгод от участия в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он пояснил, что «кавказский реформатор» публично признал, что Россия при его поведении сохранит цены на газ на нынешнем уровне — в 177,5 доллара за 1000 кубометров. О том, что биржевые цены в Европе достигли 570 долларов за такой же объем, Пашинян старается не думать.
«Всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны погонит этого дяденьку прямо к его любвеобильному другу Макрону в Париж. Поэтому и приходится развязно крутить своими булками, стараясь понравиться сразу всем на свете. Но так не бывает», — предупредил Медведев.
Зампред Совбеза подчеркнул, что Пашинян повторит судьбу киевской власти, которая в 2014 году приземлилась с голым задом на «ежа экономических реалий».
Власти Армении пошли на недружественные шаги по отношению к России. С таким заявлением на этой неделе выступил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Он пояснил, что республика приняла закон о вступлении в Евросоюз и уже начала постепенный переход к его реализации. Шойгу отметил, что такими решениями Армения нарушила свои обязательства в Евразийском экономическом союзе.