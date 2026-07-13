Пашинян показал прогулку в горах на высоте три тысячи метров

Пашинян опубликовал видео с горной прогулки в отпуске

Видео с горной прогулки на высоте три тысячи метров опубликовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Запись он разместил в телеграм-канале .

«Пошли!» — подписал первый ролик Пашинян, добавив к публикации смайлик в виде сердца и флаг Армении.

Позже он разместил еще несколько видео с короткими подписями «Горы» и «На высоте три тысячи метров над уровнем моря».

На одном из кадров премьер пил родниковую воду. Где именно проходила прогулка и кто его сопровождал, Пашинян уточнять не стал.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россию и Армению связывают особые отношения, а между народами двух стран существует искренняя симпатия.