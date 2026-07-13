Захарова назвала особыми отношения России и Армении

Захарова: Москву и Ереван связывают особые отношения и искренняя любовь

Россию и Армению связывают особые отношения, в том числе искренняя любовь народов двух государств. Об этом в интервью блогеру Ольге Благовещенской сообщила представитель МИД Мария Захарова.

«Для нас Армения — не просто суверенное государство. Независимое государство с древней культурой, древними корнями, но еще государство, с которым связывают особые отношения в силу общей истории», — объяснила дипломат.

По ее словам, Россию и Армению связывают межгосударственные отношения и планы на их развитие.

«С нашей стороны была только помощь. Искренняя любовь народов, взаимопроникновения культур. Вот эти настоящие узы, которые являются связями», — заключила Захарова.

До этого глава правительства России Михаил Мишустин и армянский премьер Никол Пашинян провели телефонный разговор. Они подняли вопросы сотрудничества стран в разных сферах. Инициатором разговора стала именно армянская сторона.