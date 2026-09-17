Пашинян отметил семь месяцев одиночества под песню Ваенги

Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал утро 17 сентября под песню «Снова стою одна» российской певицы Елены Ваенги. Ролик он опубликовал в телеграм-канале .

На видео Пашинян в шляпе несколько секунд просидел без движения, потом улыбнулся и показал в камеру свой любимый жест — «сердечко». На фоне звучал припев песни Ваенги.

Гражданская жена премьер-министра Армении Анна Акопян 17 февраля объявила, что уходит от мужа. Подробности и причину расставания она не сообщила.

Пашинян не раз использовал в своих видео творчество российских артистов. Поздравление с 8 марта в 2026 году он сопроводил песней Аллы Пугачевой «Миллион алых роз».