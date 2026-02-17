Надоели тиктоки Пашиняна? Премьера Армении бросила гражданская жена
Гражданская жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян признала, что рассталась с мужем. Она завила об этом в соцсети Facebook*.
«Дорогие соотечественники. Сообщаю, что мой гражданский брак с премьер-министром Николом Пашиняном завершен», — написала Акопян.
Супруга Пашиняна не стала раскрывать причины и подробности расставания. Она также попросила пользователей и журналистов не обсуждать эту тему и быть корректными.
Пашинян не комментировал заявление Акопян. В своем телеграм-канале он рассказал, что уделяет много времени изучению истории Армении.
«Сейчас мы находимся в повестке развития, а не выживания», — сообщил он под видео с обсуждением исторических книг.
Ранее премьер-министр Армении провел в Ереване концерт со своей музыкальной группой «Варчабенд». Коллектив исполнил несколько композиций в одном из ресторанных комплексов, Пашинян играл на барабанах.
