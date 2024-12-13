Пашинян вылетел в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву, где состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Участники встречи обсудят пути дальнейшего развития экономической интеграции.
«Вылетели в Москву», — написал Пашинян в соцсети Instagram*.
В мероприятии примут участие главы правительств пяти стран-участниц объединения. Совет собирается как минимум дважды в год.
Ранее Пашинян пожаловался, что мерзнет у себя в резиденции. Он рассказал, что приходится включать электрические отопители.
Политик также сообщил, что технический персонал в правительственном здании включает освещение в рабочих зонах даже в те дни, когда не запланировано никаких мероприятий.
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