Пашинян вылетел в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву, где состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Участники встречи обсудят пути дальнейшего развития экономической интеграции.

«Вылетели в Москву», — написал Пашинян в соцсети Instagram*.

В мероприятии примут участие главы правительств пяти стран-участниц объединения. Совет собирается как минимум дважды в год.

Ранее Пашинян пожаловался, что мерзнет у себя в резиденции. Он рассказал, что приходится включать электрические отопители.

Политик также сообщил, что технический персонал в правительственном здании включает освещение в рабочих зонах даже в те дни, когда не запланировано никаких мероприятий.

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