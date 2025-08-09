Пашинян допустил участие России в ремонте ж/д между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что России может быть выгодно инвестировать в восстановление железной дороги между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Сейчас железные дороги Армении управляются российской стороной (дочерней компанией РЖД — прим. ред.). Возможно, у российской стороны возникнет заинтересованность в инвестициях с целью восстановления железной дороги Иджеван — Раздан (города в Армении — прим. ред.), Иджеван — Газах (город в Азербайджане — прим. ред.). Здесь, конечно, понадобится согласие азербайджанской стороны», — заявил Пашинян.

Он также подчеркнул, что проект откроет новые горизонты для экономического взаимодействия между Ираном и США, а также Россией и Соединенными Штатами. В этом ключе Пашинян отметил, что иранская компания активно строит автодорогу в Армении в рамках проекта «Север — Юг».

Ранее Армения допустила возможность обмена территориями с Азербайджаном. По его словам, процесс делимитации границы должен быть продолжен и страны обязаны вернуть друг другу территории, которые им не принадлежат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова положительно оценила встречу в США премьер-министра Армении и президента Азербайджана.