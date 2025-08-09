Армения допустила возможность обмена территориями с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян упомянул возможность обмена территориями между Ереваном и Баку. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В Вашингтоне он ответил на вопросы журналистов, подчеркнув, что границы республик времен СССР, согласно подписанным и парафированным документам, совпадают с современными.

«Есть территории, которые по этой логике принадлежат нам, но находятся под контролем Азербайджана, и есть территории, которые принадлежат Азербайджану, но находятся под нашим контролем», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что процесс делимитации границы должен быть продолжен и страны обязаны вернуть друг другу территории, которые им не принадлежат.

«Или на основе принципа равноценности и посредством референдума возможен обмен определенными территориями», — добавил премьер.

Армения и Азербайджан договорились обнародовать текст мирного соглашения, подписанного в Вашингтоне, 11 августа.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что опасается территориальных уступок Армении. Он отметил, что потеря контроля над территориями может привести к отделению целого региона. Это, в свою очередь, негативно скажется как на самой Армении, так и на стратегических интересах России.