Российский МИД положительно оценил встречу Пашиняна и Алиева в США

Встреча в США премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева заслуживает положительной оценки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Она подчеркнула, что Россия заинтересована в нормализации отношений между странами и стабильности на Южном Кавказе.

«Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели», — добавила дипломат.

Она напомнила также, что ситуация стала возможной при активном участии России, начиная с 2020 года. Захарова выразила надежду, что республики избегут печального опыта западного содействия урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

Алиев и Пашинян встретились накануне вечером по московскому времени в Белом доме. На встрече присутствовал и сам президент США Дональд Трамп, который назвал происходящее историческим днем для Армении и Азербайджана.