Пашинян анонсировал национализацию «Электрических сетей Армении»

Пришло время для национализации ЗАО «Электрические сети Армении». Об этом написал премьер страны Никол Пашинян в Telegram-канале .

«Это произойдет быстро, и моя задача — чтобы все сотрудники компании добросовестно выполняли свои трудовые обязанности», — подчеркнул глава правительства.

Накануне армянские спецслужбы попытались задержать президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, которому и принадлежит ЗАО. Однако сторонники предпринимателя окружили его дом и дали силовикам отпор. Позже Карапетян все-таки вышел из дома и сел в полицейскую машину.

Сам бизнесмен предположил, что преследовать его начали из-за недавней резкой критики в адрес Пашиняна за нападки на иерархов Армянской апостольской церкви. Своей должности лишился глава Службы национальной безопасности Армен Абазян, который отказался возбуждать дело против Карапетяна.