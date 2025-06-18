Пашинян уволил главу Службы национальной безопасности Армении

«Освободить Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности», — говорится в тексте распоряжения премьер-министра.

Временно исполняющим обязанности главы службы станет заместитель директора Андраник Симонян.

Ранее Абазяна уже увольняли с этого поста, однако в январе 2024 года Пашинян восстановил его в должности.

В этот раз перестановкам предшествовала информация об отказе главы Службы национальной безопасности задерживать президента компании «Ташир» Самвела Карапетяна, который поддержал Армянскую апостольскую церковь в конфликте с премьер-министром.