Пашинян уволил главу Службы национальной безопасности Армении

В этот раз перестановкам предшествовала информация об отказе главы Службы национальной безопасности задерживать президента компании «Ташир» Самвела Карапетяна, который поддержал Армянскую апостольскую церковь в конфликте с премьер-министром.
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