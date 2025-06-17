«Люди дали отпор». Бизнесмен Карапетян рассказал о попытке задержания в Ереване

Армянские силовики не смогли задержать президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, потому что не справились с толпой, которая окружила его дом в Ереване. Об этом предприниматель заявил в комментарии RT .

Он подчеркнул, что прибывшие к его дому сотрудники силовых структур Армении перекрыли всю улицу.

«Хотели проводить маски-шоу и задержать меня. А люди, простые люди, которые собрались во дворе, дали отпор», — заявил Карапетян.

Бизнесмен добавил, что двум его защитникам армянские силовики сломали руки при задержании.

Вероятной причиной визита силовиков к Карапетяну стала его критика премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который начал нападать на Армянскую апостольскую церковь и ее иерархов. В частности, глава правительства республики обвинил католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал найти главе церкви замену.

В пресс-службе Армянской апостольской церкви в комментарии RT подтвердили, что попытка обысков и задержания у Карапетяна связана с его позицией вокруг религиозной организации.

«Он сказал, что он поддерживает церковь, и если надо, то, условно говоря, будет воевать за церковь. Так как сейчас власти очень плохо говорят о церкви, он сказал, что „я буду защищать церковь“. <…> Наше правительство не могло этого переварить», — заявили в пресс-службе.

Бойцы отрядов спецназначения МВД Армении взяли штурмом дом президента группы компании «Ташир» Самвела Капрапетяна вечером во вторник, 17 июня. О том, что силовики готовят арест предпринимателя заявил его брат Карен.