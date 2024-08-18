Партия Зеленых выдвинет на пост президента США антивоенную активистку

Партия Зеленых США утвердила Джилл Стайн кандидатом на президентских выборах

Фото: РИА «Новости»

В выборах президента США от Партии Зеленых примет участие активистка врач Джилл Стайн, которая выступала против военной помощи Украине и Израилю. Об этом сообщило РИА «Новости».

Партия Зеленых утвердила кандидата на ноябрьских выборах. За пост президента поборется Стайн, виц-президента — темнокожий мусульманин, доцент исторических наук Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Бутч Уэйр.

Стайн уже баллотировалась в президенты в 2012 и 2016 годах, а до этого два раза пыталась занять пост губернатора штата Массачусетс. Она активно поддерживала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, призывала закрыть зарубежные военные базы США, прекратить военную помощь другим странам и снять санкции с Кубы.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию представит бизнесмен. Бывший глава государства Дональд Трамп, Демократическую — вице-президент Камала Харрис.

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