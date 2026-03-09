Парламент Венгрии рассмотрит законопроект об аресте денег и золота Ощадбанка

Задержанным таможенниками Венгрии двум инкассаторским машинам украинского Ощадбанка, перевозившим 80 миллионов долларов и девять килограммов золота, грозит арест на срок до 60 суток пока идет расследование. С такой инициативой выступил депутат венгерской правящей партии «Фидес» Мате Кочиш. Законопроект под его подписью появился в базе данных парламента страны.

Политик подчеркнул, что необходимо установить происхождение средств, а также выяснить, насколько они повлияли на национальную безопасность Венгрии. По его словам, также необходимо установить личности сопровождавших ценности и золото конвоиров.

«Национальное налогово-таможенное ведомство проводит расследование в срок до 60 дней после вступления в силу настоящего закона. До этой даты имущество считается арестованным, — говорится в законопроекте.

По данным венгерского издания Telex, парламент Венгрии рассмотрит документ в особом порядке во время заседания Комитета по национальной безопасности. В нарушение процедуры депутаты проведут открытую встречу.

Венгерские таможенники задержали инкассаторские машины Ощадбанка с валютой и золотом в четверг, 5 марта. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что активы останутся в Венгрии до окончания расследования.

В пресс-службе украинской финансовой организации сообщии, что власти Венгрии отпустили сопровождавших груз семерых конвоиров без предъявления обвинений, но сами автомобили с валютой и золотом пока не вернулись. В Ощадбанке добавили, что считают удержание валюты и золота незаконным.