Ощадбанк потребовал от Венгрии вернуть инкассаторские машины и ценности

Украинский Ощадбанк обратился к Венгрии с требованием вернуть конфискованные инкассаторские машины и ценности. Сообщение кредитная организация опубликовала на своей странице в Facebook*.

В Ощадбанке отметили, что его инкассаторы, которых ранее задержали в Венгрии, перевозили 80 миллионов долларов и девять килограммов золота.

«После <…> захвата в Венгрии 5 марта семерых сотрудников Ощадбанка, двух инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, граждане Украины вернулись домой. Но машины и ценности все еще остаются незаконно задержанными», — указано в публикации.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна пока не будет возвращать Киеву крупную сумму денег и золото, изъятые у сотрудников Ощадбанка.

С 2022 года инкассаторские службы украинских банков перевозят валюту и золото только наземным транспортом.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.