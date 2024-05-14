Массовая драка началась в парламенте Грузии из-за закона об иноагентах | 360°

Мир 14 мая 2024, 14:26 Массовая драка началась в парламенте Грузии из-за закона об иноагентах Депутаты парламента Грузии устроили массовую драку из-за закона об иноагентах Thomas Körbel/dpa / Global Look Press

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Грузинские депутаты устроили массовую драку в парламенте во время обсуждения закона об иностранных агентах. Об этом сообщило издание Pirveli.

Потасовка началась на окончательном чтении законопроекта. Представитель оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили и депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе столкнулись друг с другом.

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Самхарадзе бросил в Хабеишвили бутылкой и обругал его. Еще одна представительница правящей партии Рима Берадзе добралась до депутата от оппозиции Паате Манджгаладзе и ударила его бумагами по голове.

Это не первая драка грузинских депутатов. Ранее потасовка произошла 15 апреля в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили подбежал к трибуне и стукнул кулаком исполнительного секретаря правящей «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе.