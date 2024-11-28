Парламент Абхазии определился с датой досрочных выборов президента

Парламент Абхазии назначил дату досрочных президентских выборов на 15 февраля. Об этом в ходе парламентской сессии заявил депутат Даут Хутаба.

«В двухнедельный срок мы должны были назначить дату выборов после отставки президента. Мы выслушали все стороны, все „за“ и „против“ и решили назначить их на 15 февраля», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее в стране большинством голосов приняли отставку Аслана Бжании, который сложил полномочия после переговоров с лидерами оппозиции. Уже бывший глава государства покинул пост при условии, что манифестанты освободят занятые ими правительственные здания. При этом Бжания намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих досрочных выборах.

Оппозиция в Абхазии устроила массовые митинги после внесения в парламент закона об инвестиционном соглашении с предпринимателями из России. Противники власти посчитали это решение невыгодным для республики.