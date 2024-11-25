Экс-лидер Абхазии захотел снова стать президентом

Бывший лидер Абхазии Аслан Бжания выдвинет свою кандидатуру на предстоящих досрочных выборах главы республики. Об этом решении он рассказал в беседе с ТАСС .

«В политической жизни Абхазии я буду принимать участие в обязательном порядке. Я знаю, что мы будем участвовать в выборах, моя команда будет участвовать в выборах. Я буду выдвигаться», — сказал политик.

Ранее в Абхазии большинством голосов приняли отставку Аслана Бжании, который добровольно сложил полномочия после переговоров с устроившими митинги лидерами оппозиции. Уже бывший президент согласился покинуть пост, если участники беспорядков освободят занятые ими правительственные здания.

Оппозиционеры в Абхазии начали массовые акции протеста после внесения в парламент закона об инвестиционном соглашении с российскими предпринимателями. Противники нынешней власти посчитали такое решение невыгодным для страны.