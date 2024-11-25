Экс-лидер Абхазии захотел снова стать президентом
Бжания выдвинет свою кандидатуру на досрочных выборах президента Абхазии
Бывший лидер Абхазии Аслан Бжания выдвинет свою кандидатуру на предстоящих досрочных выборах главы республики. Об этом решении он рассказал в беседе с ТАСС.
«В политической жизни Абхазии я буду принимать участие в обязательном порядке. Я знаю, что мы будем участвовать в выборах, моя команда будет участвовать в выборах. Я буду выдвигаться», — сказал политик.
Ранее в Абхазии большинством голосов приняли отставку Аслана Бжании, который добровольно сложил полномочия после переговоров с устроившими митинги лидерами оппозиции. Уже бывший президент согласился покинуть пост, если участники беспорядков освободят занятые ими правительственные здания.
Оппозиционеры в Абхазии начали массовые акции протеста после внесения в парламент закона об инвестиционном соглашении с российскими предпринимателями. Противники нынешней власти посчитали такое решение невыгодным для страны.