Россияне рассказали, чем займутся на майские праздники | 360°

Общество 24 апреля 2024, 16:33 Россияне рассказали, чем займутся на майские праздники «Одноклассники»: россияне на майских праздниках отправятся на дачу и к друзьям Pxhere

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«Одноклассники» и Lady Mail.ru провели опрос среди россиян и выяснили, чем жители страны займутся на майских праздниках. В общей сложности в исследовании приняли участие 10 тысяч респондентов.

Порядка 39% опрошенных рассказали, что проведут эти дни на даче или отдохнут где-то за городом. Еще примерно 29% респондентов заявили, что не планируют уезжать из города на время отдыха.

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Работать на протяжении длинных выходных будут примерно 12% участников опроса. Оставшиеся 20% отправятся в различного рода поездки: 9% — в путешествие по России, 5% — за границу, а 6% — в гости.

Среди тех, кто отправится за город, 26% будут жарить шашлыки. Работой в саду или в огороде займутся еще 22% россиян. Провести это время с семьей и друзьями, по данным аналитиков, собираются 17% респондентов. Ремонтом займутся еще 15% опрошенных.