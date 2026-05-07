Парижская прокуратура запустила расследование против Маска и его компании X

Прокуратура Парижа инициировала предварительное расследование против американского бизнесмена Илона Маска и его компании X. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

«Прокуратура Парижа открыла 6 мая предварительное расследование против материнской компании соцсети X (бывшая Twitter), ее руководителя Илона Маска и генерального директора соцсети до лета 2025 года Линды Яккарино», — заявили в материале.

Маск не явился в парижскую прокуратуру в апреле. Ему надо было дать показания в рамках расследования, касающегося его соцсети. До этого во французских офисах компании провели обыски.

Само расследование началось еще в июле 2025 года. В прокуратуре предположили, что соцсеть Маска манипулирует алгоритмами. Позднее его расширили из-за заявлений, связанных с чат-ботом Grok, генерирующим дипфейки сексуализированного характера на платформе X.

В начале года нейросеть Маска сгенерировала и опубликовала в его соцсети обнаженное фото японской принцессы Како.